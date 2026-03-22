Це абсолютно неприйнятно: Бойко – про свої слова щодо гравця Олександрії

Ексголкіпер Динамо Денис Бойко перепросив за критику півзахисника Олександрії Дениса Шостака після його післяматчевого коментаря.

Про це він розповів у програмі "Футбол 360".

Після поразки від ЛНЗ (0:2) у 20-му турі чемпіонату України Шостак односкладово відповідав на запитання журналіста УПЛ ТБ. На три з п'яти запитань він відповів: "Не знаю".

Бойко тоді заявив, що така поведінка гравця є неприйнятною та назвав гравця "клоуном".

"Хотів би одразу на початку нашого ефіру зазначити з приводу моменту, який відбувся минулого ефіру, а саме мого висловлювання слова "клоун" щодо футболіста Олександрії. Це було сказано на емоціях, і я щиро вважаю, що це абсолютно неприйнятно мною як експертом називати такими словами футболістів. Це перше. І друге. Я ні в якому разі не відступаю від своєї позиції з приводу того, що будь-яка дійова особа не має права так розмовляти у флешзоні і давати такі коментарі. Тому я думаю, що на цьому епізод буде вичерпаний. Ми всі порозумілися, я думаю, один одного кожен зрозумів", – сказав Бойко.

Напередодні колишній нападник Дніпра та збірної України Роман Зозуля різко відповів Денису Бойку щодо критики Шостака.