Футболіст-клоун: Бойко розкритикував гравця Олександрії за ганебне інтерв'ю

Ексголкіпер Динамо Денис Бойко розкритикував поведінку футболіста Олександрії Дениса Шостака під час післяматчевого флеш-інтерв’ю.

Про це він розповів у в програмі "Футбол 360".

Після поразки від ЛНЗ (0:2) у 20-му турі чемпіонату України Шостак односкладово відповідав на запитання журналіста УПЛ ТБ. На три з п’яти запитань він відповів: "Не знаю".

Бойко вважає, що така поведінка гравця є неприйнятною. Адже футболіст міг заздалегідь відмовитись від інтерв'ю.

"Це дуже некрасиво. Просто я не перший раз вже передивляюся це відео. Людина прийшла… Цей футболіст, коли він йшов на це флеш-інтерв'ю, він чітко розумів, що буде саме так відповідати. Це не спонтанні відповіді в моменті – він чітко розумів, що він буде ось так відповідати "не знаю". Хтось каже, що накинулися на нього. Накинулися по ділу. Якщо ти не хочеш, якщо ти програв, у тебе немає настрою, підійдіть до медійної служби клубу, скажіть, що не хочете розмовляти зараз в пресі, щоб не було ніяких інцидентів. Ну він сам себе виставив клоуном на всю країну. Чистий клоун. Тупо футболіст-клоун", – розповів Бойко.

Шостак виступає за Олександрію з 2023 року. Нещодавно він продовжив контракт з клубом до 31 травня 2028 року.

Напередодні Олександрія припинила співпрацю з досвідченим півзахисником.