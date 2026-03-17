Вони можуть назвати тебе клоуном? – Зозуля відповів Бойку щодо критики Шостака

Колишній нападник Дніпра та збірної України Роман Зозуля відповів колишньому одноклубнику Денису Бойку, який розкритикував футболіста Олександрії Дениса Шостака.

Відповідне повідомлення Зозуля написав у коментарях до допису на сторінці "Футбол 24" в Instagram.

"Ти вважаєш, що експерт може називати футболіста клоуном? Ти говориш, що він не поважає журналіста, і ти береш і цими словами не поважаєш футболістів. Виходить, після кожної програми, там, де ти береш участь, якщо комусь із футболістів не сподобається те, що ти говориш, вони можуть назвати тебе клоуном?" – написав Зозуля.

Бойко відреагував на докір ексодноклубника та запросив його на подкаст.

"Я вважаю свою відповідь аргументованою! Кожен футболіст може висловити власну думку з приводу моєї роботи і слів, але вона має бути обґрунтована. В цій ситуації я вирішив висловитися саме так. Можливо, жорстко, однак не відмовляюся від цього. Ти ж працюєш із футболістами. У Іспанії в перерві та після матчу гравці приходять у флеш-зону в різному емоційному стані, незважаючи на рахунок, бо це частина їхньої роботи. Нам цьому варто повчитися.

Ромця, запрошую тебе до себе на подкаст, де із задоволенням поспілкуємося на цю тему!", – відповів колишній голкіпер Дніпра.