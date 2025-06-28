Олександрія продовжила контракт з півзахисником

Олександрія оголосила про підписання нового контракту з опорним хавбеком Денисом Шостаком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 22-річного хавбека розрахована до 31 травня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Денис дебютував за команду 18 серпня 2023 року у матчі проти Зорі (0:0). Минулого сезону Шостак зіграв у 19 матчах. Загалом на його рахунку 36 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія).

Напередодні Олександрія оголосила про відхід Олександра Філіппова, який продовжить кар'єру у Поліссі.