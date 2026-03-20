Колишній наставник Забарного став головним претендентом на посаду тренера Атлетика Більбао – інсайдер

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола є одним з основних кандидатів на посаду наставника іспанського Атлетика Більбао.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Контракт іспанського спеціаліста з англійським клубом закінчується наприкінці поточного сезону, і він поки не підписав нову угоду. Свій вибір Іраола має повідомити керівництву "вишень" до завершення міжнародної паузи.

Інсайдер зазначає, що варіант із роботою в іспанському клубі, за який спеціаліст провів понад 400 матчів як гравець, має для нього особливу привабливість.

Зауважимо, Іраола прийшов до Борнмута у липні 2023 року. Протягом сезону 2023-2024 український захисник Ілля Забарний провів під його керівництвом 42 матчі.

Нагадаємо, вакантна посада в клубі з Більбао з'явилася після того, як багаторічний наставник Ернесто Вальверде оголосив, що залишить свою посаду після завершення поточного сезону.