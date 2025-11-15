Тренер збірної Ісландії: Україна ще не показала своїх найкращих якостей

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон прокоментував майбутній матч проти України у межах відбору до чемпіонату світу.

Фахівець поспілкувався з пресою перед грою.

"Україна ще не показала свої найкращі якості. Зіграли внічию з Азербайджаном, двічі програли Франції та пропустили багато голів. Сподіваюся, завтра вони також будуть не в найкращій формі. Перед матчем обидві країни мають бути у великому захваті, я очікую на хороший матч.

Завтра – дуже велика подія. Обидві команди намагаються вдруге кваліфікуватися на чемпіонат світу. Дуже великий вечір, драма на понад 90 хвилин. Сподіваюся, це буде хороша гра.

В України достатньо якості, аби легко виграти цей матч. Ми – найрезультативніша команда групи з Францією. Це показує, що ми здатні забивати на будь-якому стадіоні, проти будь-якої команди. Маємо втілити свої сильні сторони, але не бути наївними. Потрібно відстояти нічию, але прагнути перемоги", – розповів Гуннлаугссон.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.