Фанатам варто очікувати емоцій, сподіваюся, позитивних: Бондаренко – про виступи Шахтаря в Лізі чемпіонів
Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко позитивно налаштований на гру команди в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Чи готова команда до Ліги чемпіонів? Думаю, готова. Перш за все, це зовсім інший турнір і менталітет, і не можна навіть близько порівнювати, як команда грає в чемпіонаті та як буде грати в Лізі чемпіонів. Віддаватимемо всі сили та, сподіваюсь, продемонструємо гарний футбол і здобудемо результат.
Мандражу поки що немає, але, звісно, сумуємо, адже мрія кожного футболіста – грати в Лізі чемпіонів, і цей момент наближається. Фанатам варто очікувати емоцій. Сподіваюся, позитивних", – сказав Бондаренко.
Нагадаємо, перший матч "гірники" зіграють проти Болоньї, поєдинок відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом.
Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.