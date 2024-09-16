Фанатам варто очікувати емоцій, сподіваюся, позитивних: Бондаренко – про виступи Шахтаря в Лізі чемпіонів

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко позитивно налаштований на гру команди в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи готова команда до Ліги чемпіонів? Думаю, готова. Перш за все, це зовсім інший турнір і менталітет, і не можна навіть близько порівнювати, як команда грає в чемпіонаті та як буде грати в Лізі чемпіонів. Віддаватимемо всі сили та, сподіваюсь, продемонструємо гарний футбол і здобудемо результат.

Мандражу поки що немає, але, звісно, сумуємо, адже мрія кожного футболіста – грати в Лізі чемпіонів, і цей момент наближається. Фанатам варто очікувати емоцій. Сподіваюся, позитивних", – сказав Бондаренко.