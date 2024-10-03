Намагалися грати не на своїх рідних позиціях: Бондар розкрив план на матч з Аталантою

Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів про задумку заплутати гравців Аталанти постійною зміною позицій.

Слова центрбека наводить UA-Football.

и не грали у три захисники. Грам грав у нашій схемі на позиції правого захисника. Але ви знаєте, що Аталанта грає по всьому полю. Наші хлопці також якось намагалися заплутати, грати не на своїх рідних позиціях і отримувати простір, отримувати мʼяч. Але Аталанта – дуже висококласна команда, яка сьогодні це і показала",