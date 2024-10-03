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Намагалися грати не на своїх рідних позиціях: Бондар розкрив план на матч з Аталантою

Ігор Чернявський — 3 жовтня, 13:45
Намагалися грати не на своїх рідних позиціях: Бондар розкрив план на матч з Аталантою
ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів про задумку заплутати гравців Аталанти постійною зміною позицій.

Слова центрбека наводить UA-Football.

и не грали у три захисники. Грам грав у нашій схемі на позиції правого захисника. Але ви знаєте, що Аталанта грає по всьому полю. Наші хлопці також якось намагалися заплутати, грати не на своїх рідних позиціях і отримувати простір, отримувати мʼяч. Але Аталанта – дуже висококласна команда, яка сьогодні це і показала", – сказав Бондар.

Шахтар поступився Аталанті з рахунком 0:3. У першому таймі "гірники" не завдали жодного удару у площину воріт.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вже прокоментував майбутнє Маріно Пушича на тлі невдалих результатів у останніх матчах.

Аталанта Валерій Бондар Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25 Алаа Грам

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