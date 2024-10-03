Срна: Повна підтримка та довіра до Пушича
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна запевнив, що попри розгромну поразку від Аталанти в 2-му турі Ліги чемпіонів, у клубі довіряють головному тренеру Маріно Пушичу.
Про це Срна сказав у коментарі Tribuna.com.
"Чи змінився кредит довіри до головного тренера після поразки 0:3? Ні, до нього до нього довіра та підтримка"
Також Дарійо звернувся до вболівальників Шахтаря.
"Я теж вболівальник Шахтаря. Я працюю в Шахтарі, люблю цей клуб та страждаю більше за всіх.
Меседж простий – вболівальники незадоволені. Вони мають право критикувати та бути незадоволеними, але з іншого боку, минулого року ми були не в найкращій ситуації, але в кінці все вийшло добре.
Ми віримо в цю команду, в тренерський штаб. Треба робити аналіз, висновки і рухатись далі"
Шахтар не забив жодного голу у двох стартових матчах основного етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в першому турі "гірники" зіграли в нульову нічию з Болоньєю. В чемпіонаті України справи також йдуть не найкращим чином – у семи турах команда Пушича втратила очки вже три рази і наразі йде на четвертому місці.