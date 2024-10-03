Срна: Повна підтримка та довіра до Пушича

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна запевнив, що попри розгромну поразку від Аталанти в 2-му турі Ліги чемпіонів, у клубі довіряють головному тренеру Маріно Пушичу.

Про це Срна сказав у коментарі Tribuna.com.

Також Дарійо звернувся до вболівальників Шахтаря.

"Я теж вболівальник Шахтаря. Я працюю в Шахтарі, люблю цей клуб та страждаю більше за всіх.

Меседж простий – вболівальники незадоволені. Вони мають право критикувати та бути незадоволеними, але з іншого боку, минулого року ми були не в найкращій ситуації, але в кінці все вийшло добре.

Ми віримо в цю команду, в тренерський штаб. Треба робити аналіз, висновки і рухатись далі"