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Срна: Повна підтримка та довіра до Пушича

Ігор Чернявський — 3 жовтня, 13:17
Срна: Повна підтримка та довіра до Пушича
ФК Шахтар

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна запевнив, що попри розгромну поразку від Аталанти в 2-му турі Ліги чемпіонів, у клубі довіряють головному тренеру Маріно Пушичу.

Про це Срна сказав у коментарі Tribuna.com.

"Чи змінився кредит довіри до головного тренера після поразки 0:3? Ні, до нього до нього довіра та підтримка"

Також Дарійо звернувся до вболівальників Шахтаря.

"Я теж вболівальник Шахтаря. Я працюю в Шахтарі, люблю цей клуб та страждаю більше за всіх.

Меседж простий – вболівальники незадоволені. Вони мають право критикувати та бути незадоволеними, але з іншого боку, минулого року ми були не в найкращій ситуації, але в кінці все вийшло добре.

Ми віримо в цю команду, в тренерський штаб. Треба робити аналіз, висновки і рухатись далі"

Шахтар не забив жодного голу у двох стартових матчах основного етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в першому турі "гірники" зіграли в нульову нічию з Болоньєю. В чемпіонаті України справи також йдуть не найкращим чином – у семи турах команда Пушича втратила очки вже три рази і наразі йде на четвертому місці.

Аталанта Дарійо Срна Шахтар Донецьк Маріно Пушич Ліга чемпіонів-2024/25

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