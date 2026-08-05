Шахтар встановив абсолютний рекорд УПЛ, перевершивши серію Динамо

Донецький Шахтар успішно розпочав сезон-2026/27, розгромивши в першому турі Української Прем'єр-ліги Кудрівку (5:1), завдяки чому "гірникам" підкорилось унікальне досягнення.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Донеччани продовжили свою безпрограшну серію у стартових матчах чемпіонату до 18 поспіль. За цей період вони здобули 17 перемог та одного разу зіграли внічию.

Це новий рекорд українського футболу. До цього Шахтар утримував пальму першості з київським Динамо.

"Біло-сині" не програвали у перших поєдинках 17 кампаній поспіль. Їхня серія тривала із 2005 до 2021 року.

Зазначимо, що востаннє донецький клуб поступався у першому матчі сезону ще у 2008 році. Тоді "гірники" програли Львову з рахунком 0:2.

Наступну гру команда Арда Турана проведе 9 серпня проти Епіцентра. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.