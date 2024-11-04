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Екстренер Вольфсбурга очолив Бохум

Олександр Булава — 4 листопада 2024, 17:48
Екстренер Вольфсбурга очолив Бохум
ФК Бохум

Клуб німецької Бундесліги Бохум оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Дітера Геккінга.

Про це повідомила пресслужба команди.

60-річний фахівець підписав угоду до завершення поточного сезону. Інші деталі не розголошуються.

Останнім місцем роботи тренера був Нюрнберг, також він працював з Гамбургом, Боруссією Менгенгладбах, Вольфсбургом та Ганновером.

Геккінг замінить Петера Цайдлера, якого звільнили через незадовільні результати клубу.

Бохум вкрай слабко розпочали сезон, набравши лише одне очко у стартових 9 турах Бундесліги. Пять останніх матчів команда програла із загальним рахунком 6:20, зокрема в останньому турі пропустили 7 голів від Айнтрахта.

Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Бохум

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