Клуб німецької Бундесліги звільнив головного тренера

Клуб німецької Бундесліги Бохум офіційно оголосив про звільнення Петера Цайдлера з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба команди.

Також клуб припинив співпрацю зі спортивним директором Марком Леттау.

Повідомляється, що ухвалення такого рішення пов'язане зІ спортивною та ігровою кризою. Про подальші кадрові рішення буде оголошено найближчим часом.

Бохум вкрай слабко розпочали сезон, набравши лише одне очко у стартових семи турах Бундесліги. Три останні матчі підопічні Цайдлера програли із загальним рахунком 4:10.

19 жовтня "сині" програли Гоффенгайму в межах 7 туру. Наступний матч Бохум проведе проти Баварії, зустріч відбудеться у неділю, 27 жовтня.