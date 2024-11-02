Айнтрахт відвантажив 7 м'ячів Бохуму, Баварія перемогла Уніон в 9 турі Бундесліги
У суботу, 2 листопада, шістьма матчами продовжився 9 тур німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Зокрема, Айнтрахт із рахунком 7:2 розбив Бохум, Гоффенгайм у битві аутсайдерів поступився Санкт-Паулі, а Вольфсбург зіграв внічию з Аугсбургом.
У ще двох матчах Гольштайн мінімально переграв Гайнденгайм, а Баварія впевнено здолала Уніон Берлін.
Айнтрахт – Бохум 7:2 (4:1)
Голи: 1:0 – 9 Екітіке, 18 – Мармуш, 3:0 – 20 Кнауфф, 4:0 – 32 Браун, 4:1 – 35 де Віт, 4:2 – 52 Гофман, 5:2 – 61 Дауд, 6:2 – 66 Узун, 7:2 – 69 Екітіке
Гоффенгайм – Санкт-Паулі 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 20 Афолаян, 0:2 – 90+3 Альберс
Баварія – Уніон Берлін 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 15 Кейн (пен), 2:0 – 43 Коман, 3:0 – 51 Кейн
Гольштайн Кіль – Гайденгайм 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 28 Еррас
Вольфсбург – Аугсбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Тіц, 1:1 – 82 Амура
У центральному протистоянні туру зійдуться дортмундська Боруссія та РБ Лейпциг. Початок матчу о 19:30.
Нагадаємо, напередодні відбувся стартовий матч 9 туру, в якому чинний чемпіон та срібний призер розписали нульову нічию.