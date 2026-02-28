Українська правда
Український нападник дебютував за Уніон у Бундеслізі

Олексій Мурзак — 28 лютого 2026, 19:24
Український нападник дебютував за Уніон у Бундеслізі
Дмитро Богданов
Український нападник Уніона Дмитро Богданов дебютував у Бундеслізі.

Він вийшов на заміну у виїзному матчі 24-го туру проти Боруссії Менхенгладбах (0:1).

18-річний форвард вийшов на заміну у компенсований арбітром до другого тайму час (на 90+5 хвилині) відразу після пропущеного голу.

Раніше в його активі була одна гра за берлінську команду в Кубку Німеччини, в якій він віддав асист.

У складі Уніона U-19 Богданов забив 11 голів і віддав 1 асист у 9 матчах.

Нагадаємо, українець став гравцем Уніона влітку, коли перейшов з Динамо Дрезден за 600 тисяч євро.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Дмитро Богданов

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

