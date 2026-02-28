Українська правда
Баєр вирвав нічию в Майнца, Гоффенгайм поступився Санкт-Паулі у 24 турі Бундесліги

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 18:33
У суботу, 28 лютого, продовжився 24 тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Баєр завдяки голу англійського захисника Джарелла Кванси на 88-й хвилині врятувався від поразки від Майнца. Санкт-Паулі на виїзді обіграв Гоффенгайм та покинув зону вильоту.

Вердер вдома розібрався з аутсайдером чемпіонату Гайденгаймом, а Боруссія Менхенгладбах на останніх хвилинах дотиснула берлінський Уніон.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
24 тур, 28 лютого

Баєр Леверкузен – Майнц 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 67 Бекер, 1:1 – 88 Кванса

Боруссія Менхенгладбах – Уніон Берлін 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+4 Дікс (пен)

Вердер Бремен – Гайденгайм 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Мілошевич, 2:0 – 90+7 Беренс (автогол)

Гоффенгайм – Санкт-Паулі 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 45+4 Лаж

19:30 Боруссія Дортмунд – Баварія Мюнхен

Нагадаємо, тур стартував напередодні матчем між Аугсбургом та Кельном.

