Баєр вирвав нічию в Майнца, Гоффенгайм поступився Санкт-Паулі у 24 турі Бундесліги
У суботу, 28 лютого, продовжився 24 тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Баєр завдяки голу англійського захисника Джарелла Кванси на 88-й хвилині врятувався від поразки від Майнца. Санкт-Паулі на виїзді обіграв Гоффенгайм та покинув зону вильоту.
Вердер вдома розібрався з аутсайдером чемпіонату Гайденгаймом, а Боруссія Менхенгладбах на останніх хвилинах дотиснула берлінський Уніон.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
24 тур, 28 лютого
Баєр Леверкузен – Майнц 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 67 Бекер, 1:1 – 88 Кванса
Боруссія Менхенгладбах – Уніон Берлін 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90+4 Дікс (пен)
Вердер Бремен – Гайденгайм 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 57 Мілошевич, 2:0 – 90+7 Беренс (автогол)
Гоффенгайм – Санкт-Паулі 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 45+4 Лаж
19:30 Боруссія Дортмунд – Баварія Мюнхен
Нагадаємо, тур стартував напередодні матчем між Аугсбургом та Кельном.