Богданов переможно дебютував за Уніон у Кубку Німеччини

Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 00:27
Форвард берлінського Уніона Дмитро Богданов зіграв дебютний матч за клуб у межах 1/16 фіналу Кубку Німеччини проти Армінії.

Матч завершився в овертаймі перемогою берлінського колективу з рахунком 2:1.

18-річний український нападник з'явився на полі на 67-й хвилині гри. У другому екстратаймі Богданов відзначився асистом.

Кубок Німеччини
1/16 фіналу, 29 жовтня

Уніон – Армінія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 11 Кверфельд, 1:1 – 27 Момулу, 2:1 – 106 Духі

Нагадаємо, українець став гравцем Уніона влітку, коли перейшов з Динамо Дрезден за 600 тисяч євро. До цього він виступав за команду U-19, за яку забив 10 голів.

