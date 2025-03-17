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Богачук пояснив потенційний бій з росіянином

Олександр Булава — 17 березня 2025, 18:17
Богачук пояснив потенційний бій з росіянином
Getty Images

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) пояснив слова свого промоутера, який заявив, що українцю необхідно провести бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Про це Богачук сказав у коментарі для Спорт-Експрес Україна.

"Це поки що такий проєкт, плани. Але таке можливо, бо Бахрам є чемпіоном світу за версією IBF. Мені можуть організувати цей бій, щоб я міг забрати собі його титул.

Він – чеченець. Знаю, що Бахрам тренується і проживає наразі у США. Коли він виїхав, до початку широкомасштабної війни з Україною чи після цього, я не цікавився.

Про дружбу із росіянином мови немає. Мені цікавить виключно чемпіонський пояс, який є у Бахрама Муртазалієва. Прагну побити росіянина і показати, що Україна сильніша в цьому бою, ось і все.

Додам, що поки його мені ніхто не пропонував. Якщо це станеться, я не відмовлюся", – сказав Богачук.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Муртазалієв у жовтні переміг Тіма Цзю технічним нокаутом у 3-му раунді.

Раніше повідомлялося, що WBC визначила наступного суперника Богачука.

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