Богачук пояснив потенційний бій з росіянином

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) пояснив слова свого промоутера, який заявив, що українцю необхідно провести бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Про це Богачук сказав у коментарі для Спорт-Експрес Україна.

"Це поки що такий проєкт, плани. Але таке можливо, бо Бахрам є чемпіоном світу за версією IBF. Мені можуть організувати цей бій, щоб я міг забрати собі його титул.

Він – чеченець. Знаю, що Бахрам тренується і проживає наразі у США. Коли він виїхав, до початку широкомасштабної війни з Україною чи після цього, я не цікавився.

Про дружбу із росіянином мови немає. Мені цікавить виключно чемпіонський пояс, який є у Бахрама Муртазалієва. Прагну побити росіянина і показати, що Україна сильніша в цьому бою, ось і все.

Додам, що поки його мені ніхто не пропонував. Якщо це станеться, я не відмовлюся", – сказав Богачук.