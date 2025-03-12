Промоутер хоче організувати бій Богачука з росіянином
Промоутер Том Леффлер, який представляє боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO) вважає, що українцю необхідно провести бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).
Цитує промоутера The Ring
"Чесно кажучи, це той бій, який потрібно зробити. Я вже говорив з людьми Бахрама. Вони хочуть битися з Богачуком, а Богачук готовий битися з Бахрамом. Без питань. На цьому бою написано: "Бій року".
Богачук не боїться битися з будь-ким у своїй вазі. Він це показав. Я не знаю жодного іншого бійця, який би виграв титул, а потім провів свій перший захист титулу проти Вірджіла Ортіса.
Так, ми дуже поважаємо Вірджіла, але Богачук довів, що у нього немає проблем з боями з Вірджілом, Мадрімовим, Бахрамом. Це величезний бій, Богачук і Бахрам, за титул чемпіона IBF. Фундора, ми повинні були битися з ним. Це теж приголомшливий бій.
Для Богачука є стільки чудових боїв. Зараз він дійсно у хорошому становищі", – сказав Леффлер.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.
Муртазалієв у жовтні переміг Тіма Цзю технічним нокаутом у 3-му раунді.
Раніше повідомлялося, що WBC визначила наступного суперника Богачука.