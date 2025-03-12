Промоутер хоче організувати бій Богачука з росіянином

Промоутер Том Леффлер, який представляє боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO) вважає, що українцю необхідно провести бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Цитує промоутера The Ring

"Чесно кажучи, це той бій, який потрібно зробити. Я вже говорив з людьми Бахрама. Вони хочуть битися з Богачуком, а Богачук готовий битися з Бахрамом. Без питань. На цьому бою написано: "Бій року".

Богачук не боїться битися з будь-ким у своїй вазі. Він це показав. Я не знаю жодного іншого бійця, який би виграв титул, а потім провів свій перший захист титулу проти Вірджіла Ортіса.

Так, ми дуже поважаємо Вірджіла, але Богачук довів, що у нього немає проблем з боями з Вірджілом, Мадрімовим, Бахрамом. Це величезний бій, Богачук і Бахрам, за титул чемпіона IBF. Фундора, ми повинні були битися з ним. Це теж приголомшливий бій.

Для Богачука є стільки чудових боїв. Зараз він дійсно у хорошому становищі", – сказав Леффлер.