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Промоутер хоче організувати бій Богачука з росіянином

Олександр Булава — 12 березня 2025, 18:26
Промоутер хоче організувати бій Богачука з росіянином
Сергій Богачук
Пресслужба Riyadh Season

Промоутер Том Леффлер, який представляє боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO) вважає, що українцю необхідно провести бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Цитує промоутера The Ring

"Чесно кажучи, це той бій, який потрібно зробити. Я вже говорив з людьми Бахрама. Вони хочуть битися з Богачуком, а Богачук готовий битися з Бахрамом. Без питань. На цьому бою написано: "Бій року".

Богачук не боїться битися з будь-ким у своїй вазі. Він це показав. Я не знаю жодного іншого бійця, який би виграв титул, а потім провів свій перший захист титулу проти Вірджіла Ортіса.

Так, ми дуже поважаємо Вірджіла, але Богачук довів, що у нього немає проблем з боями з Вірджілом, Мадрімовим, Бахрамом. Це величезний бій, Богачук і Бахрам, за титул чемпіона IBF. Фундора, ми повинні були битися з ним. Це теж приголомшливий бій.

Для Богачука є стільки чудових боїв. Зараз він дійсно у хорошому становищі", – сказав Леффлер.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Муртазалієв у жовтні переміг Тіма Цзю технічним нокаутом у 3-му раунді.

Раніше повідомлялося, що WBC визначила наступного суперника Богачука.

Сергій Богачук

Сергій Богачук

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