Ортіс переміг Мадрімова в титульному поєдинку і тепер знову зустрінеться з Богачуком

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс (23-0, 21 KO) здобув перемогу над колишнім чемпіоном світу за версією WBA Ісраїлом Мадрімовим (10-2–1, 7 КО) з Узбекистану.

Американець переміг одноголосним рішенням суддів – 117-111, 115-113, 115-113.

Бій а титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) пройшов в андеркарді вечора боксу в Ер-Ріяді. У головній події зустрінуться росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 KO), який виступає під прапором Канади, та росіянин Дмитро Бівол (23-1, 12 KO).

Зазначимо, що тепер Ортіс має зустрітися з українцем Сергієм Богачуком (24-2, 23 KO).

Як відомо, у серпні українець вже зустрічався в бою з американцем. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу Ортісу.

Нагадаємо, раніше в межах вечора боксу відбувся бій за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі. У битві за цей пояс зійшлися Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) та Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO), які видали цікавий поєдинок.