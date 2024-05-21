Без Рашфорда та Санчо: Англія оголосила попередню заявку на Євро-2024

Збірна Англії з футболу оголосила розширений склад гравців на чемпіонат Європи-2024.

Список із 33 футболістів опублікувала пресслужба національної команди.

Зазначимо, що кінцева заявка на турнір буде скорочена до 26 гравців.

Склад збірної Англії на Євро-2024

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Дін Хендерсон (Крістал Пелас), Джеймс Траффорд (Бернлі)

Захисники: Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл Юнайтед), Джо Гомес (Ліверпуль), Джаррелл Куанса (Ліверпуль), Марк Гуї (Крістал Пелас), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Джаррад Брантуейт (Евертон), Льюїс Данк (Брайтон), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Езрі Конса (Астон Вілла"), Джон Стоунс (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Деклан Райс (Арсенал), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Конор Галлагер (Челсі), Кертіс Джонс (Ліверпуль), Джеймс Меддісон (Тоттенхем Хотспур), Еберчі Езе (Крістал Пелес), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі), Ентоні Гордон (Ньюкасл Юнайтед), Адам Вортон (Крістал Пелес)

Нападники: Гаррі Кейн (Баварія, капітан), Букайо Сака (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Джаррод Боуен (Вест Гем), Оллі Уоткінс (Астон Вілла)

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.