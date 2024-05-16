Нідерланди оголосили попередню заявку на чемпіонат Європи-2024

Збірна Нідерландів з футболу оголосила попередню заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Список футболістів опублікувала пресслужба національної команди "помаранчевих".

Головний тренер команди, нідерландець Рональд Куман, викликав 30 футболістів, з яких лише 26 потраплять до підсумкової заявки.

Склад збірної Нідерландів на Євро-2024

Голкіпери: Юстін Бейло (Феєнорд), Марк Флеккен (Фрайбург), Нік Олій (Спарта Роттердам), Барт Вербрюгген (Брайтон);

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Жирона), Ієн Матсен (Боруссія Дортмунд) Маттейс Де Лігт (Баварія), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Дензел Дюмфріс (Інтер), Лутсхарел Гертрюйда (Феєнорд), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Мікі Ван де Вен (Тоттенгем), Стефан де Врей (Інтер);

Півзахисники: Френкі Де Йонг (Барселона), Раян Гравенберг (Ліверпуль), Єрді Схаутен (ПСВ), Мартен Де Роон, Тен Копмейнерс (обидва — Аталанта), Жоржіньо Вейналдум (Аль-Іттіфак);

Нападники: Стевен Бергвейн (Аякс), Мемфіс Депай (Атлетико), Коді Гакпо (Ліверпуль), Доніелл Мален (Боруссія), Хаві Сімонс (ПСВ), Ваут Вегхорст (Манчестер Юнайтед), Брайан Броббей (Аякс).

https://twitter.com/OnsOranje/status/1791167209449857375

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.