Ще один клуб Ла Ліги зацікавився у можливому трансфері Луніна

Український голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів ще одного іспанського клубу.

Про це повідомляє Butfootballclub.

За інформацією джерела, гравцем зацікавився Бетіс.

Водночас видання наголошує, що основною перешкодою на шляху можливого трансферу може стати фінансова сторона питання. Бюджет Бетіса обмежений, тоді як мадридський клуб оцінює воротаря досить високо.

Напередодні стало відомо, що Луніним також цікавиться Вільярреал.

Раніше повідомлялося, що агент українського воротаря Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Сам гравець заявляв, що планує залишитися у складі "вершкових".