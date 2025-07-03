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Лунін ухвалив рішення про майбутнє у Реалі

Олександр Булава — 3 липня 2025, 21:48
Лунін ухвалив рішення про майбутнє у Реалі
Андрій Лунін
ФК Реал

Голкіпер Реала Андрій Лунін планує залишитися в мадридському клубі до завершення сезону-2025/26.

Про це повідомляє Diario Gol.

Лунін був на межі переходу до Челсі минулого літа після того, як втратив місце у стартовому складі на фінал Ліги чемпіонів. Однак зрештою він вирішив залишитися в Реалі, підписавши новий контракт до 2030 року. Імовірно те саме станеться і цього літа.

Подальше перебування у складі "вершкових" буде залежати від ролі, яку він отримає в команді під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо.

Зазначається, що наразі українцю доведеться змиритися з роллю "другого номера". Однак у майбутньому не виключається, що Лунін може стати основним голкіпером Реала. Алонсо і президент клубу Флорентіно Перес вірять, що він може стати незамінною частиною клубу в майбутньому.

У сезоні 2024/25 Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.

Раніше в мережі з’явилося відео, як Лунін пропустив на тренуванні Реала шикарний гол.

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