Почесний президент Дніпра-1: Порівняйте преміальні збірників із тим, що заробляють солдати на "нулі"

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза вважає, що гравці збірної України заробляють надто багато у порівнянні з військовими, які боронять Батьківщину на передовій.

Про це він розповів у коментарі для Tekegram-каналу "Дніпрянин".

"Пропоную Вам та іншим журналістам запитати, хто скільки отримав від УАФ за вихід на Євро. Конкретно — скільки отримав кожен гравець. Та скільки преміальних передбачено за вихід у чвертьфінал? Ви будете шоковані цими цифрами. Порівняйте ці цифри з солдатами, які воюють на "нулі". Тут навіть не заради якогось хейту, навпаки — з любов’ю, проста аналітика, ефективність використання коштів. Пропоную взагалі зробити таблицю зарплат: скільки отримує рядовий, сержант на "нулі" та збірники за вихід на Євро. Це взагалі несправедливо. УАФ перетворили на "95-й квартал". Так, Шевченко тільки прийшов, але мене цікавить результат, якого поки що немає", — сказав Береза.

Збірна України спробує реабілітуватися за ганебну поразку від Румунії у п’ятницю, 21 червня, в матчі проти Словаччини.