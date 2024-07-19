Береза: Ні Коломойський, ні Русол, ні Фрідман не мають відношення до створення СК "Дніпро-1"

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що він є одноосібним засновником клубу.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Дніпро-1 — це моя ідея, це моє все, від задуму до реалізації. А всі Русоли, Фрідмани та інші - це лише попутники. Прийдеться знову починати з другої ліги, бо вони не дали можливість зайти інвестору.

Про яке майбутнє клубу можна казати, коли зараз не можемо розібратися з боргами та зрозуміти, куди пішли гроші від трансферів? Вони пішли не в клуб, це точно.

Хочу сказати наступне: ні Коломойський, ні Русол, ні Фрідман не мають відношення до створення СК "Дніпро-1". Потім вони стали партнерами, але створювалося все це без них. За гроші, які зникли, прийдеться відповідати.

Чув про можливість відсторонення Русола. А чого лише його, чому не Фрідмана? Хто довів клуб до такого стану? Менеджмент. Треба було жити по грошах", — сказав Береза.