Береза: Ні Коломойський, ні Русол, ні Фрідман не мають відношення до створення СК "Дніпро-1"
Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що він є одноосібним засновником клубу.
Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.
"Дніпро-1 — це моя ідея, це моє все, від задуму до реалізації. А всі Русоли, Фрідмани та інші - це лише попутники. Прийдеться знову починати з другої ліги, бо вони не дали можливість зайти інвестору.
Про яке майбутнє клубу можна казати, коли зараз не можемо розібратися з боргами та зрозуміти, куди пішли гроші від трансферів? Вони пішли не в клуб, це точно.
Хочу сказати наступне: ні Коломойський, ні Русол, ні Фрідман не мають відношення до створення СК "Дніпро-1". Потім вони стали партнерами, але створювалося все це без них. За гроші, які зникли, прийдеться відповідати.
Чув про можливість відсторонення Русола. А чого лише його, чому не Фрідмана? Хто довів клуб до такого стану? Менеджмент. Треба було жити по грошах", — сказав Береза.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Дніпро-1 знявся з чемпіонату України. Сьогодні, 19 липня, клуби проведуть чергову зустріч, щоб офіційно вивести дніпровський клуб з числа учасників.