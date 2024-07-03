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Почесний президент Дніпра-1: Готовий вийти з футболу

Игорь Чернявский — 3 липня, 10:32
Почесний президент Дніпра-1: Готовий вийти з футболу

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза готовий залишити свою посаду та припинити діяльність у професійному футболі заради спасіння клубу.

Про це він заявив у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

"На жаль, з березня 22-го року я і мій син Максим Береза одягли військову форму для захисту Батьківщини і впливати на процеси в клубі ми практично і юридично не могли.

Зараз, починаючи влазити в справи клубу, можу сказати, що є велика проблема з інвестором. Це категоричне й критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови і пропозиції щодо нового інвестора. Готовий навіть покинути посаду почесного президента, вийти з футболу і передати всі юридичні права тому хто готовий врятувати клуб", — сказав Береза.

Нагадаємо, нещодавно комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман заявив, що клуб майже не дихає. Втім, за його словами, надії на виживання лишаються, адже наразі менеджмент веде переговори з двома потенційними інвесторами.

СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ Юрій Береза

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