Почесний президент Дніпра-1: Готовий вийти з футболу

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза готовий залишити свою посаду та припинити діяльність у професійному футболі заради спасіння клубу.

Про це він заявив у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

"На жаль, з березня 22-го року я і мій син Максим Береза одягли військову форму для захисту Батьківщини і впливати на процеси в клубі ми практично і юридично не могли.

Зараз, починаючи влазити в справи клубу, можу сказати, що є велика проблема з інвестором. Це категоричне й критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови і пропозиції щодо нового інвестора. Готовий навіть покинути посаду почесного президента, вийти з футболу і передати всі юридичні права тому хто готовий врятувати клуб", — сказав Береза.