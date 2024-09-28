Почесний президент Дніпра-1: Юристи розгрібають те, що натворили конюхи Коломойського

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза почав розбиратися з тим, що відбувалося з клубом, коли його контролювали Андрій Русол та В’ячеслав Фрідман. Їх він назвав конюхами Ігоря Коломойського.

Про це нинішню ситуацію у Дніпрі-1 Береза розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"До тих пір, поки я не зніму погони, не можу нічого особливо коментувати, хоча емоцій і багато. Найняв компанію юристів, які розгрібають те, що натворили конюхи Коломойського у Дніпрі-1. Я приблизно розумію, в чому проблема, але ще не до кінця. Тому від конкретних звинувачень та звернень до футбольних інстанцій та правоохоронних органів поки що утримуюсь. Я і мій син Максим у лютому 2022 року пішли добровольцями на війну, тому з того часу не було можливості слідкувати за подіями в клубі", – сказав Береза.

Нагадаємо, Дніпро-1 призупинив виступи на професійному рівні у липні 2024 року, але юридично клуб ще існує. У великої кількості футболістів залишилося чимало претензій до керівництва за невиплачені зарплати.