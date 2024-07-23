Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вербич назвав фаворита матчу Динамо Київ — Партизан

Андрій Яросименко — 23 липня, 12:29
Вербич назвав фаворита матчу Динамо Київ — Партизан

Експівзахисник київського Динамо Беньямін Вербич вважає, що його колишня команда має перемагати белградський Партизан у матчі другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів.

Його слова передає Український футбол.

"Ой, я впевнений, що буде цікава гра. Динамо наприкінці минулого сезону виглядало досить потужно, тому має перемагати. Звісно, що я вболіватиму саме за них. враховуючи, що кияни гратимуть номінально вдома, у Польщі, то думаю вони мають виграти з рахунком 2:0", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч з Партизаном відбудеться 23 липня. Початок зустрічі на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом. Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у Росію, а його головний тренер порівняв київське Динамо з московським.

В разі перемоги, підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса.

Беньямін Вербич Динамо Київ Партизан Ліга чемпіонів-2024/25

Беньямін Вербич

Колишня Вербича: Дійшло до того, що він подавав позови на Хамеса
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024
Вербича виключено із заявки Панатінаїкоса на Лігу Європи
Вербич – після перемоги над Дніпром-1: Нам ще зарано розбирати ігри Марселя
Вербич зворушливо попрощався з Динамо

Останні новини