Вербич назвав фаворита матчу Динамо Київ — Партизан

Експівзахисник київського Динамо Беньямін Вербич вважає, що його колишня команда має перемагати белградський Партизан у матчі другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів.

Його слова передає Український футбол.

"Ой, я впевнений, що буде цікава гра. Динамо наприкінці минулого сезону виглядало досить потужно, тому має перемагати. Звісно, що я вболіватиму саме за них. враховуючи, що кияни гратимуть номінально вдома, у Польщі, то думаю вони мають виграти з рахунком 2:0", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч з Партизаном відбудеться 23 липня. Початок зустрічі на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом. Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у Росію, а його головний тренер порівняв київське Динамо з московським.

В разі перемоги, підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса.