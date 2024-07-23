Вербич назвав фаворита матчу Динамо Київ — Партизан
Експівзахисник київського Динамо Беньямін Вербич вважає, що його колишня команда має перемагати белградський Партизан у матчі другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів.
Його слова передає Український футбол.
"Ой, я впевнений, що буде цікава гра. Динамо наприкінці минулого сезону виглядало досить потужно, тому має перемагати. Звісно, що я вболіватиму саме за них. враховуючи, що кияни гратимуть номінально вдома, у Польщі, то думаю вони мають виграти з рахунком 2:0", — сказав футболіст.
Нагадаємо, матч з Партизаном відбудеться 23 липня. Початок зустрічі на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом. Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у Росію, а його головний тренер порівняв київське Динамо з московським.
В разі перемоги, підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса.