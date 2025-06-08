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Вербич – про відхід з Динамо: Вплинула війна

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 13:24
Беньямін Вербич
Беньямін Вербич
Динамо Київ

Колишній футболіст Динамо Беньямін Вербич розповів, чому вирішив залишити киян та перейти у Панатінаїкос.

Слова вінгера наводить Gazzetta.gr.

"Мені було дуже важко залишати Динамо, переговори тривали довго. У Києві я провів свої найкращі роки, чудовий час. Можливо, я б там і залишився, якби не війна.

Така була ситуація. Хоча переговори були довгими, рішення щодо Панатінаїкоса я ухвалив легко", – розповів Вербич.

Словенець став гравцем Динамо у 2018 році, перебравшись з Копенгагена. За чотири неповних роки у складі столичного колективу, Вербич забив 37 м'ячів та віддав 23 асисти у 126 поєдинках.

Після оренди у Легії Беньямін став гравцем Панатінаїкоса на правах повноцінного трансферу.

Цієї зими Вербич перебрався до аутсайдера чемпіонату Греції Левадіакоса.

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