Вербич – про відхід з Динамо: Вплинула війна
Колишній футболіст Динамо Беньямін Вербич розповів, чому вирішив залишити киян та перейти у Панатінаїкос.
Слова вінгера наводить Gazzetta.gr.
"Мені було дуже важко залишати Динамо, переговори тривали довго. У Києві я провів свої найкращі роки, чудовий час. Можливо, я б там і залишився, якби не війна.
Така була ситуація. Хоча переговори були довгими, рішення щодо Панатінаїкоса я ухвалив легко", – розповів Вербич.
Словенець став гравцем Динамо у 2018 році, перебравшись з Копенгагена. За чотири неповних роки у складі столичного колективу, Вербич забив 37 м'ячів та віддав 23 асисти у 126 поєдинках.
Після оренди у Легії Беньямін став гравцем Панатінаїкоса на правах повноцінного трансферу.
Цієї зими Вербич перебрався до аутсайдера чемпіонату Греції Левадіакоса.