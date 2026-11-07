Вербич зізнався, що влітку міг повернутися до київського Динамо

Нападник словенського Целє Беньямин Вербич заявив, що влітку цього року міг повернутися до складу київського Динамо, але головний тренер команди не був упевнений стосовно доцільності цього трансферу.

Його слова передає Футбол 24.

"Ми багато спілкувалися. Коли Кендзьора підписав контракт, ми розмовляли із президентом. То була складна ситуація. З одного боку, я мав пропозицію від Динамо, з іншого – тренер не був повністю впевнений щодо мене.Я спілкувався майже з усіма в команді, на мене чекали, але, зрештою, цього не сталося", – розповів футболіст.

Нагадаємо, що влітку цього року Вербич вирішив продовжити кар'єру у складі Целє, вихованцем якого він є. Наставником Динамо на той час працював Ігор Костюк, якого звільнили у жовтні.

Додамо, що Вербич відіграв у футболці столичного клубу України чотири сезони (121 матч, 37 голів та 12 асистів). Він доєднався до киян в січні 2018 року, перейшовши з данського Копенгагена. Тоді головним тренером "синьо-білих" був Олександр Хацкевич.

За цей час словенець разом із командою виграв чемпіонат України (20/21) та двічі тріумфував у Кубку України (19/20, 20/21) та в Суперкубку України (18/19, 19/20).

Київський колектив він остаточно покинув у липні 2022 року та перейшов до грецького Панатінайкоса. У команді "зелених" він виступав три роки, після чого став гравцем Левадіакоса на початку 2025 року.

Додамо, що у поточному сезоні Вербич відіграв 15 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.