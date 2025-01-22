Колишній зірковий легіонер Динамо посилив аутсайдера чемпіонату Греції

Словенець Беньямін Вербич став гравцем грецького Левадіакоса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Футболіст приєднався до клубу вільним агентом, оскільки місяць тому розірвав контракт із Панатінаїкосом. Деталі співпраці не вказані.

Українським вболівальникам Вербич відомий тим, що грав за київське Динамо. "Біло-сині" придбали його в січні 2018 року в данського Копенгагена за 4 млн євро. За Динамо він відіграв 99 поєдинків у всіх турнірах та забив 22 голи. За збірну Словенії провів 61 поєдинок та забив 6 голів.

Левадіакос після 19 турів має 18 очок і посідає 12-те місце. Гірше справи йдуть лише Калітеи (15 очок) та Ламії (9).

31-річний Вербич відзначився 6 голами за збірну Словенії за 61 поєдинок. Портал Transfermarkt оцінює вінгера в 1,2 млн євро.