Екснападник збірної Англії назвав клуб, у якому Мудрик зможе розкрити свій потенціал

Колишній форвард збірної Англії Даррен Бент вважає, що українському вінгеру Челсі Михайлу Мудрику варто перейти в лондонський Арсенал.

Його слова передає talkSPORT.

"Під керівництвом Мікеля Артети гравці мають кращий вигляд. Яскравий приклад – Мудрик. Якби він перейшов в Арсенал, то виглядав би краще, ніж зараз.

Тепер він не у формі. Він у клубі, де інші гравці його обійшли, для нього немає чіткої ролі. Якщо Мудрик перейде в Арсенал, то там у нього буде зрозумілий план, а це вже половина успіху", – сказав Бент.