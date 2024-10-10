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Екснападник збірної Англії назвав клуб, у якому Мудрик зможе розкрити свій потенціал

Андрій Яросименко — 10 жовтня, 07:50
Екснападник збірної Англії назвав клуб, у якому Мудрик зможе розкрити свій потенціал
Михайло Мудрик
Getty images

Колишній форвард збірної Англії Даррен Бент вважає, що українському вінгеру Челсі Михайлу Мудрику варто перейти в лондонський Арсенал.

Його слова передає talkSPORT.

"Під керівництвом Мікеля Артети гравці мають кращий вигляд. Яскравий приклад – Мудрик. Якби він перейшов в Арсенал, то виглядав би краще, ніж зараз.

Тепер він не у формі. Він у клубі, де інші гравці його обійшли, для нього немає чіткої ролі. Якщо Мудрик перейде в Арсенал, то там у нього буде зрозумілий план, а це вже половина успіху", – сказав Бент.

Зазначимо, що у складі "канонірів" наразі виступає український оборонець Олександр Зінченко.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за "аристократів" 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Напередодні 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.

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