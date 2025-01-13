Полісся підписало уругвайського форварда – джерело

Житомирське Полісся домовилося з клубом Некакса про трансфер 25-річного форварда Факундо Батісти.

Про це повідомив журналіст Федеріко Буйсан.

За даними джерела, нападник, права на якого належать мексиканській Некаксі, підписав з українським клубом 3-річний контракт з можливістю продовження угоди ще на 1 сезон.

🔒 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐨𝐥.



➡️ El equipo es 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐬𝐬𝐲𝐚 𝐅𝐂 𝐝𝐞 𝐔𝐜𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚 y el preparador físico es Cristian Machin ex profe de Larriera.



➡️ Firma por 3 temporadas con opción a una más y… pic.twitter.com/OtFOKwESwO — BUYSAN (@Buysan) January 13, 2025

Пеньяроль, який у липні 2024 року на рік орендував Батісту у Некакси, отримає компенсацію за дострокове розірвання орендної угоди.

Уругваєць має досвід гри в Європі – він виступав за швейцарський К'яссо та португальську Академіку, але більшу частину кар'єри провів у Латинській Америці. Портал Transfermarkt оцінює Факундо в 1 млн 800 тисяч євро.

Раніше Полісся орендувало 17-річного бразильського півзахисника Гільєрме з клубу ФК Гояс. Також житомирський клуб підсилив півзахисник Офек Бітон з Хапоеля Єрусалим.