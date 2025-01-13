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Полісся підписало уругвайського форварда – джерело

Олексій Мурзак — 13 січня 2025, 18:55
Полісся підписало уругвайського форварда – джерело
Факундо Батіста
AP

Житомирське Полісся домовилося з клубом Некакса про трансфер 25-річного форварда Факундо Батісти.

Про це повідомив журналіст Федеріко Буйсан.

За даними джерела, нападник, права на якого належать мексиканській Некаксі, підписав з українським клубом 3-річний контракт з можливістю продовження угоди ще на 1 сезон.

Пеньяроль, який у липні 2024 року на рік орендував Батісту у Некакси, отримає компенсацію за дострокове розірвання орендної угоди.

Уругваєць має досвід гри в Європі – він виступав за швейцарський К'яссо та португальську Академіку, але більшу частину кар'єри провів у Латинській Америці. Портал Transfermarkt оцінює Факундо в 1 млн 800 тисяч євро.

Раніше Полісся орендувало 17-річного бразильського півзахисника Гільєрме з клубу ФК Гояс. Також житомирський клуб підсилив півзахисник Офек Бітон з Хапоеля Єрусалим.

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