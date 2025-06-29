Матч КЧС між Бенфікою та Челсі було перервано: відома причина

У ніч з 28 на 29 червня проходить матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу 2025 між Бенфікою та Челсі.

Зустріч було перервано за 4 хвилини до фінального свистка через негоду.

Протистояння відновиться не раніше ніж через 30 хвилин.

На момент зупинки матчу Челсі веде в рахунку завдяки голу Ріса Джеймса на 62-й хвилині. Зазначимо, що ворота португальського клубу захищає український голкіпер Анатолій Трубін.

У чвертьфіналі переможець матчу між Бенфікою та Челсі зіграє з Палмейрас, який сьогодні, 28 червня, в овертаймі обіграв Ботафого з рахунком 1:0.