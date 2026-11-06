Виконав свою роботу: Судаков – про перемогу Бенфіки в матчі Ліги Європи, де він забив гол та асистував

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відреагував на перемогу своєї команди в матчі четвертого туру Ліги Європи проти Леха (3:1), в якому він забив гол і віддав асист.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Насамперед хочу привітати нашу команду з чудовою грою та великою перемогою. Щодо мене, то я просто виконав свою роботу. Звісно, мені подобається забивати та віддавати результативні передачі, але найважливішим був результат. Крок за кроком ми робимо свою справу. Коли я прийшов, усі говорили про футболку з 10-м номером. Я знаю свої сильні сторони – можу забивати та асистувати, але я багато працював, щоб опинитися тут. Крок за кроком голи прийдуть. Минулого місяця я вже забив три м'ячі та віддав кілька результативних передач. Зараз я почуваюся впевненіше та спокійніше, і все прийде з часом, але найголовніше – щоб Бенфіка перемагала", – сказав Судаков.

Зазначимо, що 24-річний українець провів усю гру на полі. На 67-й хвилині гол з його передачі забив Джанлука Престіанні, а вже на 90-й Георгій поставив крапку в матчі, відправивши м'яч у сітку воріт Матеуша Ліса.

У цьому поєдинку також взяв участь Анатолій Трубін. Воротар записав собі в актив чотири сейви.

Наступним суперником Бенфіки стане Ештрела Амадора. Команди зустрінуться 8 листопада, після чого обидва українці відправляться в табір національної збірної, куди напередодні отримали виклик від Андреа Мальдери.