Бенфіка з голом Судакова розгромила Жил Вісенте у чвертьфіналі Кубку португальської ліги

Бенфіка переграла Жил Вісенте у межах 1/4 фіналу Кубку португальської ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1. Один із голів забив український півзахисник Георгій Судаков. Хавбек ефектним ударом відправив м'яч у праву "дев'ятку" з лінії штрафного майданчика.

Для Судакова це другий гол у сезоні у складі "орлів". Обидва м'ячі український атакувальний півзахисник забив в останніх чотирьох матчах після повернення на поле з травми.

У поєдинку проти Жил Вісенте також взяв участь воротар Анатолій Трубін.

Кубок португальської ліги

1/4 фіналу, 29 жовтня

Бенфіка – Жил Вісенте 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 36 Лукебакіо, 2:0 – 40 Судаков, 3:0 – 54 Лукебакіо, 3:1 – 56 Лаусен, 4:1 – 81 Дуран

Раніше повідомлялося, що лісабонці вже готують новий контракт для конкурента Трубіна.