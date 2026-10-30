Він сумлінно працює на команду без м'яча: тренер Бенфіки проаналізував гру Судакова у Кубку

Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва відреагував на виступ Георгія Судакова у чвертьфіналі Кубку португальської ліги-2026/27 проти Жил Вісенте, зазначивши, що українському півзахиснику потрібно ще покращити гру на підстраховці.

Про це він розповів клубній пресслужбі.

"Йому ще потрібно засвоїти принципи підстраховки, особливо в середній лінії, навчитися страхувати другого півзахисника та закривати фланги, коли це необхідно. Важливо, щоб у нас був час попрацювати з ним над цими аспектами. Але мені сподобалася його гра. Для нього також дуже важливо було забити гол, причому чудовий гол – ще один із тих прекрасних м'ячів, які ми забили цього вечора. Це дуже важливо для нього, і загалом він провів хороший матч. Він командний гравець. Навіть виступаючи на незвичній для себе позиції, він сумлінно працює на команду без м'яча. Я задоволений ним", – сказав Сілва.

Судаков став автором другого голу "орлів" у кубковому протистоянні, яке закінчилося розгромною перемогою Бенфіки (4:1).

Для Георгія це другий м'яч у сезоні-2026/27 у складі португальського клубу у 18-ти іграх. Також у його активі один асист. Обидва результативні удари 24-річний атакувальний півзахисник забив в останніх чотирьох матчах після повернення на поле з травми.

Нагадаємо, що команда Марку Сілви після 9-ти турів посідає друге місце у турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги, маючи у своєму активі 22 бали. Відставання від лідера сезону Порту складає 5 очок.

У понеділок, 2 листопада, "орли" проведуть домашній матч проти Алверки у першості. Початок – о 22:15 (за київським часом).