УЄФА назвала найкращого гравця матчу Реал — Аталанта

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим гравцем матчу проти Аталанти за Суперкубок УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Спілки європейських футбольних асоціацій.

Англієць провів на полі 89 хвилин, відзначився асистом, а також виконав 3 ключових паси та створив два гольових шанси для своїх партнерів.

Зазначимо, що Беллінгем також отримав найвищу оцінку від авторитетного порталу SofaScore, ставши найкращим гравцем поєдинку.

Jude Bellingham MOTM, again and again. pic.twitter.com/quatIXHmkN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Нагадаємо, що здолавши Аталанту, Реал став найтитулованішим клубом у Суперкубку УЄФА (6 титулів). Також на перше місце за кількістю завоювання цього трофею вийшов тренер мадридців Карло Анчелотті, який зрівнявся з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом за кількістю титулів на чолі "королівського" клубу.

Зазначимо, що півзахисник мадридців Лука Модрич після завоювання чергового трофею став найтитулованішим гравцем в історії клубу.