Анчелотті зрівнявся з легендарним Муньйосом за кількістю титулів у Реалі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті став найтитулованішим тренером в історії клубу, зрівнявшись з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом.

Про це повідомляє Opta Jose.

Після перемоги "вершкових" над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА 2024 в обох наставників по 14 трофеїв на чолі мадридського клубу. На третій сходинці розташувався французький тренер Зінедін Зідан з 11 титулами.

14 - Carlo Ancelotti ha igualado a Miguel Muñoz como el entrenador con más títulos logrados en toda la historia del @realmadrid, con 14. El italiano, además, se convierte en el técnico que más veces ha ganado la Supercopa de Europa (cinco), superando a Josep Guardiola. Maestro. pic.twitter.com/qd8JXhZ84t — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2024

Анчелотті виграв з Реалом три Ліги чемпіонів, дві Ла Ліги, два Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також три Суперкубки УЄФА та два клубних чемпіонати світу.

Раніше стало відомо, що італієць став рекордсменом за виграними Суперкубками УЄФА. Також півзахисник Реала Лука Модрич став найтитулованішим гравцем в історії клубу.