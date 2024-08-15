Анчелотті зрівнявся з легендарним Муньйосом за кількістю титулів у Реалі
Getty Images
Головний тренер Реала Карло Анчелотті став найтитулованішим тренером в історії клубу, зрівнявшись з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом.
Про це повідомляє Opta Jose.
Після перемоги "вершкових" над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА 2024 в обох наставників по 14 трофеїв на чолі мадридського клубу. На третій сходинці розташувався французький тренер Зінедін Зідан з 11 титулами.
Анчелотті виграв з Реалом три Ліги чемпіонів, дві Ла Ліги, два Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також три Суперкубки УЄФА та два клубних чемпіонати світу.
Раніше стало відомо, що італієць став рекордсменом за виграними Суперкубками УЄФА. Також півзахисник Реала Лука Модрич став найтитулованішим гравцем в історії клубу.