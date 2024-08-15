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Визначився найкращий гравець матчу Реал Мадрид — Аталанта

Станіслав Лисак — 15 серпня, 00:05
Визначився найкращий гравець матчу Реал Мадрид — Аталанта
Getty Images

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим гравцем Суперкубку УЄФА 2024 проти Аталанти за версією аналітичного порталу Sofa Score.

Англієць провів на полі 89 хвилин, відзначився забитим асистом, а також виконав 3 ключових паси та створив два гольових шанси для своїх партнерів. За свою гру Беллінгем отримав оцінку 9,2.

Нагадаємо, що Реал переміг Аталанту і вшосте виграв Суперкубок УЄФА, ставши одноосібно найуспішнішим клубом у цьому турнірі. Барселона та Мілан мають по п'ять перемог.

Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін, який увесь матч провів на лаві запасних, виграв десятий трофей у складі мадридського клубу.

Аталанта Реал Мадрид Суперкубок УЄФА Джуд Беллінгем

Реал Мадрид

Лунін здобув десятий трофей у складі мадридського Реала
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