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Обійшов Гвардіолу: Анчелотті виграв ювілейний Суперкубок УЄФА

Руслан Травкін — 15 серпня, 00:19
Обійшов Гвардіолу: Анчелотті виграв ювілейний Суперкубок УЄФА
Getty images. Карло Анчелотті

Італійський фахівець Карло Анчелотті здобув свою п'яту перемогу у Суперкубку УЄФА.

Мадридський Реал під його керівництвом обіграв Аталанту з рахунком 2:0. Дебютний гол за "бланкос" забив Кіліан Мбаппе. Ще один гол забив Федеріко Вальверде.

Тепер Анчелотті є рекордсменом за виграними Суперкубками УЄФА. Іспанець Жузеп Гвардіола перемагав у турнірі чотири рази.

65-річний Анчелотті двічі вигравав Суперкубок УЄФА на чолі Мілана (2002 та 2007), а з Реалом також перемагав у 2014 та 2022 році.

Варто відзначити, що для Андрія Луніна це вже десятий трофей у складі Реала.

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Карло Анчелотті

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