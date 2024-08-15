Обійшов Гвардіолу: Анчелотті виграв ювілейний Суперкубок УЄФА
Getty images. Карло Анчелотті
Італійський фахівець Карло Анчелотті здобув свою п'яту перемогу у Суперкубку УЄФА.
Мадридський Реал під його керівництвом обіграв Аталанту з рахунком 2:0. Дебютний гол за "бланкос" забив Кіліан Мбаппе. Ще один гол забив Федеріко Вальверде.
Тепер Анчелотті є рекордсменом за виграними Суперкубками УЄФА. Іспанець Жузеп Гвардіола перемагав у турнірі чотири рази.
65-річний Анчелотті двічі вигравав Суперкубок УЄФА на чолі Мілана (2002 та 2007), а з Реалом також перемагав у 2014 та 2022 році.
Варто відзначити, що для Андрія Луніна це вже десятий трофей у складі Реала.