Модрич став найтитулованішим гравцем в історії Реала

Півзахисник Реала Лука Модрич став найтитулованішим гравцем в історії мадридців після перемоги над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Для 38-річного хорвата цей трофей став 27-м у складі "вершкових". На його рахунку 6 Ліг чемпіонів, 4 чемпіонати, 2 Кубки та 5 Суперкубків Іспанії, ще 5 Суперкубки Європи та 5 Клубних чемпіонатів світу.

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У його найближчих переслідувачів Даніеля Карвахаля та Начо Фернандеса по 26 трофеїв, у Марсело та Каріма Бензема — по 25.

Зазначимо, що в складі Реала дебютував французький нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився у першій грі забитим голом та завоював перший титул у складі мадридців.