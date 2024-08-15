Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Модрич став найтитулованішим гравцем в історії Реала

Станіслав Лисак — 15 серпня, 00:31
Модрич став найтитулованішим гравцем в історії Реала
UEFA

Півзахисник Реала Лука Модрич став найтитулованішим гравцем в історії мадридців після перемоги над Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Для 38-річного хорвата цей трофей став 27-м у складі "вершкових". На його рахунку 6 Ліг чемпіонів, 4 чемпіонати, 2 Кубки та 5 Суперкубків Іспанії, ще 5 Суперкубки Європи та 5 Клубних чемпіонатів світу.

Читайте також :
Визначився найкращий гравець матчу Реал Мадрид — Аталанта

У його найближчих переслідувачів Даніеля Карвахаля та Начо Фернандеса по 26 трофеїв, у Марсело та Каріма Бензема — по 25.

Зазначимо, що в складі Реала дебютував французький нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився у першій грі забитим голом та завоював перший титул у складі мадридців.

Аталанта Реал Мадрид Суперкубок УЄФА Лука Модрич

Лука Модрич

Ендрік: Буду прислухатися до порад напарників
Модрич: Щасливий продовжувати грати у найкращому клубі світу
Модрич продовжив контракт із Реалом
Мбаппе не взяв 10-й номер у Реалі через повагу до Модрича — Романо
Реал визначився з майбутнім двох ветеранів клубу

Останні новини