Бельгія – Сенегал: відео голів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026

У середу, 1 липня, проходить матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому зустрілися збірні Бельгії та Сенегалу.

Уже на 24 хвилині зустрічі сенагальський півзахисник Хабіб Діарра вивів команду вперед, ідеально пробивши майже в порожні ворота Бельгії.

SENEGAL LEADS BELGIUM IN SEATTLE 🇸🇳 Habib Diarra off the rebound for the goal! pic.twitter.com/qkpedIxliY — Davide De Pierro (@davi87dp) July 1, 2026

Зазначимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є сенегальці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,95. Нічия – 3,20, перемога Бельгії – 4,40.

Прохід Сенегалу до наступного раунду оцінюється коефіцієнтом 1,52, бельгійців – 2,50.

Нагадаємо, Бельгія з 5 очками виграла групу G на ЧС-2026, а Сенегал посів 3 місце в групі І, набравши 3 бали.

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