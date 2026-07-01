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Бельгія та Сенегал назвали стартові склади на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Микола Дендак — 1 липня 2026, 22:05
Бельгія та Сенегал назвали стартові склади на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Getty Images

Збірні Бельгії та Сенегалу визначилися зі стартовими складами на матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, який розпочнеться 1 липня о 23:00 за київським часом.

Стартові склади команд:

Бельгія: Куртуа, Теат, Мехеле, Де Кейпер, Кастань, де Брейне, Тілеманс, Ванакен, Троссард, Доку, Де Кетеларе.

Сенегал: Діав, Якобс, Діатта, Ніакате, І. Гує, Сісс, Х. Діарра, П. Гує, Мане, Ндіає, Сарр.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є бельгійці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,26. Нічия – 3,37, перемога Сенегалу – 3,80.

Нагадаємо, Бельгія з 5 очками виграла групу G на ЧС-2026, а Сенегал посів 3 місце в групі І, набравши 3 бали. В 1/8 фіналу переможець протистояння зіграє з тріумфатором пари США – Боснія і Герцеговина.

Напередодні в 1/8 фіналу вийшла збірна Франції, яка розгромила Швецію 3:0.

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