ФІФА оголосила найкращого гравця матчу ЧС-2026 між командами Сенегалу та Іраку

Півзахисника збірної Сенегалу Папе Гуйє визнали найкращим гравцем матчу 3-го туру групової стадії фінального турніру чемпіонату світу-2026 зі збірною Іраку (5:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

27-річний футболіст забив два голи – на 59-й та 71-й хвилинах поєдинку, а також віддав асист.

Pape Gueye takes the honours as your Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/M4Ozvu95gC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Сенегал зберіг шанси на вихід у плейоф із третього місця, а Ірак вилетів із ЧС-2026.

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету Франція впевнено перемогла Норвегію.