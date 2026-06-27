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ФІФА оголосила найкращого гравця матчу ЧС-2026 між командами Сенегалу та Іраку

27 червня 2026, 01:14
ФІФА оголосила найкращого гравця матчу ЧС-2026 між командами Сенегалу та Іраку
Getty Images

Півзахисника збірної Сенегалу Папе Гуйє визнали найкращим гравцем матчу 3-го туру групової стадії фінального турніру чемпіонату світу-2026 зі збірною Іраку (5:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

27-річний футболіст забив два голи – на 59-й та 71-й хвилинах поєдинку, а також віддав асист.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Сенегал зберіг шанси на вихід у плейоф із третього місця, а Ірак вилетів із ЧС-2026.

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету Франція впевнено перемогла Норвегію

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