ФІФА оголосила найкращого гравця матчу ЧС-2026 між командами Сенегалу та Іраку
27 червня 2026, 01:14
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Півзахисника збірної Сенегалу Папе Гуйє визнали найкращим гравцем матчу 3-го туру групової стадії фінального турніру чемпіонату світу-2026 зі збірною Іраку (5:0).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
27-річний футболіст забив два голи – на 59-й та 71-й хвилинах поєдинку, а також віддав асист.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі Сенегал зберіг шанси на вихід у плейоф із третього місця, а Ірак вилетів із ЧС-2026.
Нагадаємо, у паралельному матчі квартету Франція впевнено перемогла Норвегію.