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Зрадливе шанування білоруски: Бекхем запросив Сабалєнку на матч Інтер Маямі і зробив їй подарунок

Богдан Войченко — 7 квітня 2025, 10:07
Instagram
Зрадливе шанування білоруски: Бекхем запросив Сабалєнку на матч Інтер Маямі і зробив їй подарунок

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем відзначився скандальним вчинком, запросивши на матч своєї команди "нейтральну" тенісистку Аріну Сабалєнку.

Клуб британця сьогодні вночі зустрічався з Торонто (1:1) на домашній арені, а перед стартом гри ексфутболіст урочисто зустрівся із білорускою.

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Бекхем навіть підготував подарунок для Сабалєнки, вручивши їй футболку з першим номером. Цей презент є відсиланням на перемогу Аріни на турнірі в Маямі.

Пізніше "нейтралка" навіть сказала декілька слів на камеру, подякувавши Девіду за запрошення і за визнання її в якості чемпіонки.

Зазначимо, що Бекхем активно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року він передав свою Instagram-сторінку з понад 70 млн підписників харківській лікарці Ірині, яка показала реалії роботи медиків під час війни.

Крім того, разом із дружиною Вікторією колишній футболіст пожертвував 1 млн фунтів на допомогу українським дітям.

Напередодні ексфутболіст вляпався у скандал, зареєструвавши власний товарний знак у Росії.

ВІДЕО Інтер Маямі скандал Девід Бекхем Аріна Сабалєнка