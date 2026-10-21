Гол року в чемпіонаті Індії: футболіст забив неймовірними "ножицями"

У чемпіонаті Індії забили гол, який цілком може претендувати на звання одного з найефектніших у сезоні.

Футболіст Монюла Рінчін Дорджі Карма наприкінці матчу проти Намсая відзначився неймовірним ударом через себе, змусивши вболівальників захоплюватися його майстерністю.

Поєдинок другого туру Індіджит Намчум Аруначал Ліги відбувся 17 жовтня. Монюл здобув перемогу з рахунком 2:0, а головною окрасою зустрічі став другий гол команди, забитий на 85-й хвилині.

Спочатку футболісти Монюла вийшли вперед після перерви. На 52-й хвилині Кевісаню Песієй упевнено реалізував пенальті та відкрив рахунок у матчі.

Однак справжній футбольний шедевр уболівальники побачили ближче до фінального свистка.

Після подачі до штрафного майданчика Рінчін Дорджі Карма ефектно виконав удар через себе, пробивши "ножицями" та відправивши м'яч у сітку.

Раніше повідомлялося, що в МЛС забили шалений гол п'ятою, який претендує на Премію Пушкаша.