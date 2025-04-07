Гол Мессі врятував Інтер Маямі від поразки в матчі МЛС
Інтер Маямі зіграв унічию з ФК Торонто в межах регулярного чемпіонату МЛС.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Італійський вінгер канадської команди Федеріко Бернардескі з передачі Лоренцо Інсіньє відкрив рахунок наприкінці першого тайму, однак через кілька хвилин Ліонель Мессі відновив паритет, який визначив підсумковий рахунок.
Для аргентинського вінгера цей гол став третім у нинішньому розіграші МЛС, також Мессі має 2 асисти у своєму добірку.
Інтер Маямі – ФК Торонто 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 45+2 Бернардескі, 1:1 – 45+5 Мессі
Огляд матчу
Інтер Маямі наразі знаходиться на другій позиції турнірної таблиці Східної конференції, заробивши 14 очок за 6 матчів. Вище розташувався лише Коламбус Крю, за який виступає українець Євген Чеберко, проте в "рожевих" є матч у запасі.
Наступну гру Інтер Маямі проведе проти Чикаго Файр. ФК Торонто своєю чергою є аутсайдером Східної конференції, канадці набрали 3 очки за 7 поєдинків.