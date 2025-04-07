Гол Мессі врятував Інтер Маямі від поразки в матчі МЛС

Інтер Маямі зіграв унічию з ФК Торонто в межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Італійський вінгер канадської команди Федеріко Бернардескі з передачі Лоренцо Інсіньє відкрив рахунок наприкінці першого тайму, однак через кілька хвилин Ліонель Мессі відновив паритет, який визначив підсумковий рахунок.

Для аргентинського вінгера цей гол став третім у нинішньому розіграші МЛС, також Мессі має 2 асисти у своєму добірку.

МЛС – регулярний чемпіонат

7 квітня

Інтер Маямі – ФК Торонто 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Бернардескі, 1:1 – 45+5 Мессі

Огляд матчу

Інтер Маямі наразі знаходиться на другій позиції турнірної таблиці Східної конференції, заробивши 14 очок за 6 матчів. Вище розташувався лише Коламбус Крю, за який виступає українець Євген Чеберко, проте в "рожевих" є матч у запасі.

Наступну гру Інтер Маямі проведе проти Чикаго Файр. ФК Торонто своєю чергою є аутсайдером Східної конференції, канадці набрали 3 очки за 7 поєдинків.