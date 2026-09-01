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Баєр повернув із Саудівської Аравії французького вінгера

Олег Дідух — 1 вересня 2026, 16:51
Баєр повернув із Саудівської Аравії французького вінгера
Мусса Діабі
ФК Баєр Леверкузен

Французький вінгер Аль-Іттіхада зі Саудівської Аравії Мусса Діабі продовжить кар'єру в леверкузенському Баєрі.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 30 мільйонів євро.

Таким чином, Діабі повернувся в Баєр після трирічної перерви. Раніше він виступав за леверкузенський клуб у 2019 – 2023 роках. Після цього перейшов у Астон Віллу за 55 мільйонів євро, а ще за рік був проданий у Аль-Іттіхад.

Сумарно за два роки в Саудівській Аравії на рахунку Діабі 11 голів і 33 асисти в 73 матчах у всіх турнірах. 27-річний вінгер провів 11 матчів за збірну Франції.

Діабі Аль-Іттіхад Баєр Леверкузен

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