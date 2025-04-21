Джонатан Та визначився з майбутнім у Баєрі
Джонатан Та
Getty Images
Захисник Баєра Джонатан Та покине клуб після завершення нинішнього сезону на правах вільного агента.
Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.
"Все було сказано із самого початку. Був момент, коли я прийняв рішення не продовжувати свій контракт і не залишатися тут. Зараз все залишається чинним", – розповів Та.
Чинна угода капітана "фармацевтів" із клубом закінчується влітку 2025 року.
Раніше інтерес до гравця проявляла Барселона, проте нещодавно каталонці призупинили переговори через фінансові труднощі.
Та виступає за Баєр з літа 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи у 44 матчах у всіх турнірах.