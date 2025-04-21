Джонатан Та визначився з майбутнім у Баєрі

Захисник Баєра Джонатан Та покине клуб після завершення нинішнього сезону на правах вільного агента.

Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.

"Все було сказано із самого початку. Був момент, коли я прийняв рішення не продовжувати свій контракт і не залишатися тут. Зараз все залишається чинним", – розповів Та.

Чинна угода капітана "фармацевтів" із клубом закінчується влітку 2025 року.

Раніше інтерес до гравця проявляла Барселона, проте нещодавно каталонці призупинили переговори через фінансові труднощі.

Та виступає за Баєр з літа 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи у 44 матчах у всіх турнірах.